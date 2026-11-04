Загубата на позиции в Конгреса създава предпоставки за по-сериозно противопоставяне между законодателната власт и президента Доналд Тръмп. В същото време европейските държави продължават да имат различни позиции по отношение на Вашингтон. Това коментира политическият анализатор Георги Харизанов.

По думите на Харизанов отношението на администрацията на Тръмп към Европа е сложна тема. Той постави въпроса доколко Европейската комисия може да поема ангажименти от името на всички държави членки, особено когато става дума за отношенията със Съединените щати.

„Европа е със съвсем друго устройство. Председателят на Европейската комисия, колкото и важен политик да е тук в Европа, трудно може да поеме ангажимент от името на целия този политически съюз, който е съставен от национални държави, много от които имат коренно различно отношение към САЩ“, коментира Харизанов.

Харизанов определи като изненадващи действията на администрацията на Тръмп спрямо Украйна и Русия, включително критиките към украинския президент Володимир Зеленски заради атаките срещу руски петролни рафинерии.

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Според Харизанов загубата на републиканците може да доведе до промени в отношенията между президента и Конгреса, но не е основание да се очаква рязък обрат в американската политика.„Тръмп е поляризираща фигура. Хората, които не го харесват, много не го харесват, а много хора страшно много се радват днес. Аз не обичам крайните оценки и крайните прогнози - досега беше много лошо, сега ще стане много хубаво“, коментира той.

На въпрос дали демократите ще направят опит за импийчмънт на Тръмп, Харизанов отговори, че подобна инициатива в Камарата на представителите е възможна. „Доста сенатори републиканци трябва да го предадат и да го подкрепят, за да се събере необходимото мнозинство в Сената, след като вече е гласувано в Конгреса. Там са нужни две трети“, обясни анализаторът.

Според Харизанов новото разпределение на силите в Конгреса няма непременно да доведе до промяна в отношенията между САЩ и България. Той припомни, че американската политическа система е преминавала и преди през периоди, в които партията на действащия президент губи позиции на междинни избори. Според него президентът вероятно ще налага вето върху законодателни инициативи на демократите, а Сенатът може да блокира част от неговите назначения.

Едната власт контролира и балансира другата власт. Сега ще го видим в следващите две години в пълното му богатство Георги Харизанов

Той допълни, че американската конституция и разделението на властите са създадени именно с цел да ограничават концентрацията на власт.

На въпрос кое развитие през следващите месеци ще покаже най-ясно дали изборите променят курса на САЩ към Европа, Харизанов посочи отношението към Украйна. Според него трябва да се следи дали американската подкрепа за Киев ще продължи и в какъв обем. Той уточни, че помощта не е само военна, а включва и логистика и технологии.

„Отношението към Украйна безспорно. В каква степен ще продължи помощта към Украйна, която далеч не е само военна - тя е логистична, технологична. Отношението към Зеленски. Лично не искам повече да виждам такива унизителни срещи на Зеленски в Белия дом“, заяви Харизанов.

По думите му подобно отношение към украинския президент засяга и Европа, която подкрепя държава, нападната от Русия.

„Първо съм българин, после съм европеец и чак след това се интересувам, следя и симпатизирам на определени партии в американската политика. Надявам се тази враждебност да се изпари. Не искам повече да ставам свидетел на толкова грубо отношение към европейски политически лидери, които и да са те“, допълни Георги Харизанов.

Целия разговор гледайте във видеото.

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