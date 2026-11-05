Снимка: БТА
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Апелативният съд решава окончателно дали да остави в ареста турския гражданин Еюп Темиз, обвинен в убийството на бизнесмена Слави Бинев.
Според прокуратурата до фаталния изстрел се стигнало след спор, свързан с общ бизнес. От доказателствата по делото става ясно, че съпругата на Еюп Темиз - Ния Темиз имала конфликт с архитект Калин Тихолов. Слави Бинев трябвало да помогне за разрешаването му.
След убийството Еюп Темиз се опитал да напусне страната, но е задържан на магистрала „Тракия“. Той се опитал да изхвърли и пистолета, с което е извършено престъплението.
Редактор: Цвета Лазаркова