Кипър е първата държава, която обяви своя изпълнител за „Евровизия 2027“. Гръцкият певец Йоргос (Джордж) Перис ще представи страната на 71-вото издание на песенния конкурс, което ще се проведе през май в Бургас. Новината беше съобщена от официалния сайт на „Евровизия“.

Изборът на Перис е направен след процедура по оценяване, организирана от кипърската обществена телевизия CyBC, с участието на национални и международни журита. Следващата стъпка е подборът на песента, с която той ще се състезава.

#Eurovision 2027 artist reveals have begun. George Perris will represent Cyprus in Burgas, as announced by CyBC this morning. 🇨🇾 https://t.co/k2FP220iTP — sᴜᴘᴇʀ ᴛᴠ (@superTV247) November 4, 2026

Общественият оператор вече е отправила покана към композитори, текстописци и автори от Кипър и чужбина за участие в конкурс за написване на оригинална песен. Крайният срок за предложенията е 13 декември. Избраните песни ще бъдат представени в телевизионно предаване на живо, а победителят ще бъде определен чрез комбиниран вот на публиката и професионално жури.

Джордж Перис е гръцки певец с международна кариера. Роден е в Гърция в семейство с френски и гръцки произход - майка му е французойка, а баща му грък. Започва кариерата си с успех в родината си, а впоследствие се утвърждава като един от най-разпознаваемите гръцки изпълнители на международната сцена.

Изнася концерти в престижни зали и културни центрове, сред които „Линкълн център“ в Ню Йорк, Одеонът на Ирод Атик в Атина и „Плас дез ар“ в Монреал. Работил е с известни музиканти като Мишел Льогран, Лара Фабиан, Пласидо Доминго, Тина Арена и Марио Франгулис.

Перис има два телевизионни концерта, излъчени по американската обществена телевизия PBS - Live At Jazz At Lincoln Center и Live At The Acropolis. Според биографичната му информация двете продукции са достигнали до над 150 милиона зрители. През декември 2021 г. Академията за звукозапис „Грами“ го избира за участие в поредицата Global Spin, която представя изпълнители от различни части на света.

Певецът е посланик на добра воля на УНИЦЕФ с фокус върху борбата с насилието над деца. Френското министерство на културата го удостоява със званието „Рицар на Ордена за изкуство и литература“ за приноса му към популяризирането на изкуството и културата. Наградата е връчена малко преди негов концерт в Атинската концертна зала.

„Евровизия 2027“ ще се проведе в „Арена Бургас“. Първият полуфинал е насрочен за 11 май, вторият – за 13 май, а големият финал ще бъде на 15 май. България ще бъде домакин на конкурса след победата на DARA с песента „Bangaranga“ във Виена през 2026 г.

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Редактор: Георги Иванов