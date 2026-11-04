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През последните три зимни сезона в България са регистрирани над 5000 тежки катастрофи, при които са загинали 360 души, а повече от 6200 са ранени. От 1 ноември "Пътна полиция" провежда традиционната акция „Зима“, която тази година е разделена на три етапа и обхваща всички участници в движението – от шофьори и пешеходци до велосипедисти и водачи на тротинетки.
Какво ще проверяват контролните органи, кои са задължителните изисквания към автомобилите и защо подготовката за зимата не се изчерпва със смяната на гумите - по темата говори Георги Гълъбов от Института по пътна безопаност в ефира на "Социална мрежа".
Той каза, че трябва да се проверят гумите, спирачната течност, спирачките, фаровете и др.
Гълъбов подчерта, че там, където влажността е по-голяма и се образуват мъгли, е опасно за шофьорите, затова трябва да се шофира по-бавно и да сме сигурни, че автомобилът е в изправност.
Експертът коментира, че при черен лед на пътя трябва много да се внимава и гумите да са добре подържани.
Целия разговор гледайте във видеото.
Редактор: Цветина Петрова