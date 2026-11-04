Изборите в Съединените щати доказаха, че в Америка има истинска демокрация, защото това си беше наказателен вот срещу американския президент. Това заяви международният анализатор доц. Искрен Иванов в „Интервюто в Новините на NOVA“. По думите му резултатите от вота показват недоволството на избирателите от неизпълнените обещания на Доналд Тръмп.

Иванов припомни трите основни обещания, с които Тръмп е спечелил подкрепата на американците – да спре войните, да намали данъците и да повиши жизнения стандарт.

„Трябваше да е както беше някога по време на Студената война. Нито едно от тези обещания обаче не беше изпълнено и това много подразни избирателите“, обясни международният анализатор.

Според него показателен за промяната в политическите нагласи е фактът, че демократите са постигнали успехи и в щати, които традиционно подкрепят републиканците.

„Тръмп беше избран с популярния вот, а сега виждаме, че щати като Тексас и други, които традиционно винаги са били републикански, изведнъж станаха сини“, коментира Иванов.

Като друг съществен фактор за изборните резултати анализаторът посочи влиянието на външнополитическите събития. По думите му войната в Близкия изток е оказала значително въздействие върху политическите нагласи в Съединените щати.

„За първи път от войната във Виетнам насам имаше външнополитическо събитие, което оказа огромно влияние върху политическите нагласи в САЩ“, заяви доц. Искрен Иванов.

„Мисля, че ние ще станем свидетели на една ситуация, в която Съединените щати се озоваха след интервенциите в Ирак и Афганистан, когато Конгресът рязко посиня и президентът Буш молеше усърдно конгресмените да му отпуснат пари за война. Конгресът няма да дава пари за война. Президентът ще се моли за тези пари“, коментира анализаторът.

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Иванов допусна и възможността демократите да предприемат действия за започване на процедура по импийчмънт срещу Доналд Тръмп до края на годината. Той обвърза тази възможност с резултатите от изборите и позициите на демократите в двете камари на Конгреса.

Мисля, че е напълно възможно до края на тази календарна година демократите, имайки предвид, че те спечелиха и двете камари, да се опитат да съберат подписи за импийчмънт Искрен Иванов

Анализаторът обаче уточни, че евентуалното започване на процедура не означава автоматично, че тя ще завърши успешно.

„Съвсем друг е въпросът как ще се гласува, когато се стигне до там. Защото някои демократи са на мнение, че един импийчмънт би означавал политическа дестабилизация на Съединените щати в период, в който те не могат да си го позволят“, посочи доц. Искрен Иванов.

В специалното студио „Изборът на Америка” по NOVA NEWS доц. Иванов коментира как резултатите ще се отразят на външната политика на САЩ. По отношение на ЕС очаква препотвърждаване на съюзническите отношения. Не очаква и рязка ескалация по отношение на Украйна.

„Сериозно ме тревожи положението в Близкия изток. Според мен има два сценария. Единият вариант е Тръмп наистина да реши да използва „майката на всички бомби” срещу Иран. Това ще унищожи критичната инфраструктура, ще вземе много цивилни животи, но няма да ликвидира иранската ядрена програма. И другият вариант е, ако все пак се стигне до сухопътна операция, което е малко вероятно, предвид, че Конгресът вече е „син”, тогава това ще окуражи Русия да нападне НАТО, тъй като Америка ще трябва да фокусира много ресурси в Близкия изток”, коментира доц. Иванов.