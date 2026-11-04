Министърът на транспорта на Испания Оскар Пуенте подаде оставка шест дни след тежката железопътна катастрофа, при която загинаха най-малко 69 души.

Припомяме, че на 28 октомври високоскоростен влак се вряза в спряла композиция южно от Мадрид.

Пуенте обяви решението си след изслушване в парламента и засилен натиск от опозицията. Той заяви, че не може да остане на поста след две тежки катастрофи за по-малко от година.

Министърът се отказва и от участие в предстоящите парламентарни избори.