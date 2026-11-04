Камери, поставени в Кавказкия резерват за диви животни в Армения, отново са заснели персийски леопард, известен още като кавказки леопард. Хищникът е критично застрашен от изчезване вид в региона.

Това е осмият екземпляр от вида, регистриран на територията на резервата, съобщиха от Фондацията за опазване на дивата природа и културното наследство, която управлява защитената зона.

Според организацията камерите са проследили придвижването на животното на три различни места в резервата, като са заснели целия му миграционен маршрут. Най-новите кадри са направени в района на Урцадзор.

„Последователните записи на един и същ леопард в различни части на резервата показват, че миграционните коридори са безопасни, територията е добре защитена, а екосистемата е стабилна”, се посочва в изявлението.

От фондацията допълват, че събраните данни потвърждават значението на резервата като едно от основните местообитания за опазването на леопарда и за поддържането на устойчива популация на вида в Южен Кавказ.

Редактор: Мария Барабашка