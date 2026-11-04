Инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните в София област и служители на полицията разкриха нелегална кланица в частен имот в Ихтиман. До съвместната проверка се стигнало след подаден сигнал.

Снимка: БАБХ

На място проверяващите заварили 16 коня и едно говедо, които нямат задължителната идентификация. Самият имот не е регистриран като животновъден обект. Осем от конете вече са били натоварени в превозно средство, което няма разрешително за транспорт на живи животни.

В имота са открити пресни следи от клане, изхвърлени животински отпадъци и хладилна камера. В нея имало месо, глави и субпродукти от говеда и коне без никакви документи за произход. Цялата дейност се извършвала без задължителната регистрация по Закона за храните и в грубо нарушение на хигиенните изисквания.

Общо 100 килограма месо и 80 килограма субпродукти са конфискувани и насочени за унищожаване. По признания на самите собственици месото било използвано за производство на месни продукти, които след това са продавани в квартала.

Снимка: БАБХ

Движението на откритите живи животни е временно забранено, докато излязат лабораторните резултати от изследванията за техния здравен статус.

Снимка: БАБХ

Срещу нарушителите са предприети съответните административни мерки, а проверката по случая продължава.