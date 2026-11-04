Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков направи инспекция на стартиралите ремонтни дейности на най-критичния участък от път I-1, свързващ София и Перник, в района на Владая. Отсечката от разклона за Владая до гара Владая беше официално затворена за движение днес в 10:30 ч. Спешният ремонт започва точно преди зимния сезон заради изключително лошото състояние на настилката, довела до десетки тежки катастрофи.

В момента строителните дейности обхващат отсечка с дължина от 2 километра, в която е отчетена най-високата концентрация на пътнотранспортни произшествия. На място старата и опасна асфалтова настилка се премахва, а старите мантинели се демонтират, за да бъдат подменени с нови. Дейностите предвиждат още подобряване на отводняването, почистване на водостоците, полагане на нови бордюри, пътни знаци и маркировка.

„В рамките на следващите 20–25 дни трябва да свърши ремонтът”, заяви министър Шишков, като уточни, че при благоприятни метеорологични условия се очаква той да приключи до 22 ноември. През пролетта на следващата година ще бъде ремонтиран и участъкът от местността „Черния кос” до разклона за Владая.

Въведени са ясни обходни маршрути за времето на ремонта:

Леките автомобили могат да се движат през общинската пътна мрежа в село Владая по ул. „Войнишко въстание”, както и по автомагистрала „Струма”;

За тежкотоварните камиони над 12 тона преминаването през селото е абсолютно забранено – те могат да използват единствено АМ „Струма”.

По време на ремонта се наблюдават сериозни проблеми с пътната безопасност и поведението на шофьорите, предупреди министърът. Въпреки че тежкотоварното движение е официално ограничено, през участъка продължават да преминават камиони, а част от шофьорите не спазват ограниченията и застрашават пешеходците. Шишков подчерта, че ще се вземат допълнителни мерки и ще се разчита на засилен полицейски контрол, за да се предотврати пътният травматизъм, докато траят строителните дейности.

Критичното състояние на трасето е пряко свързано с начина, по който е бил извършен предишният ремонт през 2017-2018 г., посочи регионалният министър.

„Самата асфалтова смес не е подходяща за този трафик”, обясни арх. Шишков. Според него заради неподходящия състав и интензивния трафик настилката се е полирала силно и „асфалтът се беше превърнал в почти ледена площадка”.

Министърът отбеляза, че ако пътят беше оставен в това състояние за предстоящата зима, щеше да възникне много сериозен риск за живота на пътуващите. Той уточни, че стартът на настоящото обновяване се е забавил заради липса на финансиране: „Намерихме възможност с осигуряване на допълнителен бюджет за Агенция „Пътна инфраструктура”.

По време на инспекцията Шишков засегна и темата за недовършения участък от Софийския околовръстен път, който би трябвало да поеме тежкия трафик между двата града. Процедурата по одобряване на Подробен устройствен план

за Околовръстното шосе е стартирала от Столичната община още през 2017 г., но процесът се е забавил и едва преди две години е бил внесен в регионалното министерство, където отново е продължил да боксува.

Шишков за пореден път разкритикува управлението на ГЕРБ, като ги обвини в раздаване на „неаргументирани обещания и лошо управление на обществените средства”. Той подчерта, че в миналото са били раздавани аванси на стойност над 1 милиард лева за строителство без реално готови и одобрени проекти. Според него хаосът в сектора се дължи на системни практики на незаконно строителство и възлагане на ремонти, които са излизали извън предмета на първоначалните договори.

Редактор: Мария Барабашка