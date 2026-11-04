Редица държавни лидери и политици вече коментираха, че резултатите от вота в САЩ могат да имат сериозно отражение върху световната икономика и сигурността в глобален мащаб.

Преди минути Доналд Тръмп заяви, че войната с Иран си е струвала, въпреки, че призна ролята ѝ за загубате на междинните избори в САЩ.

В специалното студио „Изборът на Америка“ по NOVA NEWS военният анализатор от Атлантическия съвет във Вашингтон Руслан Трад припомни, че все още има 60 000 военнослужещи в Близкия изток и те бяха разположени именно в контекста на операциите в Ормузкия проток. Наскоро са били изпратени още 3000 военнослужещи, които специално имат задачата да контролират корабоплаването и да отбиват всякакви възможни ирански атаки, допълни той.

„На междинните избори беше много интересно как се обръщат едни окръзи – от републикански стават на демократическата партия. И това беше много показателно настроение, което го има и във военните кръгове. Едва ли ще има някаква рязка промяна на терен. Както държавите в Близкия Изток, така и партньорите на САЩ, все още са в очакване на ескалация, няма сигнали, че тя ще бъде избегната засега. Дипломатическите усилия не дават нужния резултат и дори в момента администрацията на Тръмп да дръпне назад от целите, които си беше поставила, от гледна точка на Иран е много добър момент да притисне Тръмп“, коментира военният анализатор.

Според него има очаквания демократите да окажат натиск за спазване на закона „Греъм“, особено на фона на заявките, които отправиха, че ще наблюдават изкъсо не само политиката на Тръмп спрямо Украйна, но и сделките, които приближени на Тръмп правят с Руската федерация.

„Ще мине време докато демократите могат реално да притиснат администрацията на Тръмп или да я принудят да продължи подкрепата за Украйна в много критичен момент. Все пак зимата вече е тук. В Украйна се увеличиха много тежките удари на Руската федерация“, посочи Трад.

Според него е притеснително това, че администрацията на Тръмп ще продължи политиките си, независимо от междинните избори и техния резултат.

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