Примиерът Румен Радев, президентът Илияна Йотова и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев проведоха отделни срещи с министъра на вътрешните работи на Саудитска Арабия принц Абдулазис бин Сауд бин Наиф Ал Сауд. Той е на посещение в България. В разговорите бяха обсъдени задълбочаването на двустранните отношения, борбата с трансграничната престъпност и възможностите за разширяване на сътрудничеството в сферата на сигурността.

Гарантирането на мира и е общ приоритет за България и Саудитска Арабия. Това беше общата позиция, която изразиха днес министър-председателят Румен Радев и министърът на вътрешните работи на Кралството Н. Кр. В. принц Абдулазиз Бин Сауд Бин Наиф Бин Абдулазиз Ал Сауд по време на среща в Министерския съвет. В събитието участваха още заместник министър-председателят Иво Христов, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова.

Снимка: Правителствена информационна служба

„Кралство Саудитска Арабия е водещ политически и икономически фактор в региона на Близкия изток и ключов партньор на България в Персийския залив“, заяви премиерът Румен Радев. Министър-председателят потвърди подкрепата на България за дипломатическите усилия на Саудитска Арабия за деескалация и прекратяване на военните действия в Близкия изток и осъди атаките срещу гражданската инфраструктура в страната, довели до невинни жертви и ранени.

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„Виждаме голям потенциал в развитието на двустранните ни отношения в областта на инвестициите, търговията, транспорта, науката и образованието, отбранителната индустрия и енергетиката. Тази визита е не само израз на приятелството между нашите страни, но и възможност за засилване на сътрудничеството ни в борбата с организираната престъпност и тероризма. Важна е и за разширяване на информационния обмен и за обединяване на усилията ни в защитата на критичната инфраструктура и гражданите“, заяви още премиерът.

Румен Радев открои подобряването на транспортната, енергийна и дигитална свързаност със съседните региони като ключов въпрос за укрепване на стабилността, гарантирането на надеждни вериги на доставки и на енергийни ресурси към Европа. Във връзка с това премиерът очерта значението на участието на Саудитска Арабия в срещата на високо равнище в България, посветена на свързаността. Тази оценка се базира на предложения проект от Саудитска Арабия за доставки на енергийни суровини, формиращи нов коридор за енергийна диверсификация към Европа.

От своя страна принц Абдулазиз Бин Сауд Бин Наиф Бин Абдулазиз Ал Сауд подчерта готовността на Саудитска Арабия да издигне отношенията с България на ново, по-високо равнище. Той посочи, че по време на срещата си с министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев са обсъдили възможностите за разширяване на сътрудничеството в областта на сигурността и противодействието на тероризма. „Сегашната политическа стабилност в България отваря нови възможности за сътрудничество и в много други области от взаимен интерес“, допълни той.

На срещата с президента Илияна Йотова беше откроено значението на Саудитска Арабия като перспективен партньор на България в Близкия изток. Държавният глава подчерта, че развитието на отношенията в сферата на сигурността може да създаде основа за по-широко сътрудничество между двете държави.

Снимка: Президенството

Йотова обърна внимание и на ситуацията в Персийския залив и рисковете за свободното корабоплаване през Ормузкия проток, които засягат сигурността на доставките в световен мащаб. Тя открои ролята на Саудитска Арабия за стабилността и деескалацията на напрежението в региона.

Сред темите на разговора бяха още възможностите за сътрудничество в областта на иновациите, изкуствения интелект и високите технологии. Според Йотова български компании могат да участват в проекти, свързани със стратегията на кралството „Визия 2030“. Откриването на пряка въздушна линия между София и Рияд също би създало нови възможности за бизнеса, туризма и културния обмен.

Снимка: Президенството

Саудитският министър поздрави Йотова за избирането ѝ за президент от името на престолонаследника и министър-председател на кралството принц Мохамед бин Салман. Държавният глава от своя страна поднови поканата към него да посети България.

Видео: Президенството

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и саудитският му колега обсъдиха противодействието на международния наркотрафик и трансграничната организирана престъпност. Двамата отчетоха положителните резултати от досегашното сътрудничество между компетентните служби и очертаха възможности за по-активни съвместни действия.

Демерджиев подчерта стратегическото значение на България като външна граница на Европейския съюз и партньор в противодействието на престъпните мрежи между Европа и Близкия изток. Обсъдено беше и по-активното взаимодействие в рамките на Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа – СЕЛЕК, в който Саудитска Арабия участва като оперативен партньор.

Сред останалите теми бяха борбата с тероризма, киберпрестъпността, изпирането на пари и корупцията, както и използването на нови технологии и изкуствен интелект в полицейската дейност. Двамата министри обсъдиха също възможностите за професионален обмен и специализирани обучения на служители.

Саудитският вътрешен министър определи България като надежден партньор в областите от взаимен интерес, включително сигурността и вътрешните работи. Той благодари за гостоприемството и за подкрепата на България към кралството в контекста на съвременните заплахи за сигурността.

Посещението е осъществено по покана на българския вътрешен министър и е първата визита в България на саудитски представител от толкова висок ранг в тази сфера. Двете страни заявиха готовност да надградят досегашното доверие с конкретни инициативи и по-тясно сътрудничество в областта на сигурността и борбата с трансграничната престъпност.

Редактор: Габриела Павлова