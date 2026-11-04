Охайо - родният щат на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс - избра първата жена губернатор в историята си. На тези избори избирателите дадоха преимущество на кандидатите на Демократическата партия.

Икономиката беше сред водещите теми за американските избиратели на междинните избори, но зад поскъпването на живота и горивата стои и външната политика на администрацията на Доналд Тръмп. Според преподавателят по международни отношения в Университета в Синсинати професор Иван Динев именно войната с Иран отражението върху цените е довело до този резултат.

По думите му военният конфликт е повлиял върху цените и така икономическите проблеми са излезли на преден план в предизборната кампания. „Около 59% от гласоподавателите са посочили икономиката като първа и основна причина да гласуват по начина, по който са го направили. Това до голяма степен е свързано с войната, но по своята същност остава и вътрешнополитически проблем“, обясни проф. Динев.

Той обърна внимание, че американците възприемат поскъпването на живота, инфлацията и цените на горивата като проблеми на вътрешната политика, въпреки че причините за тях често са международни.

„Икономическата достъпност, цените, инфлацията и най-вече цените на горивата и дизела американците възприемат като вътрешни проблеми. Те обаче по своята характеристика са и международни - или така наречените „интерместик“, тоест международни и вътрешни едновременно“, каза преподавателят.

Според проф. Динев възможностите на Конгреса да оказва натиск върху президента по въпросите на външната политика са ограничени, особено по време на международна криза. „В тази зона, в която не е ясно доколко правомощията на Конгреса и на президента са разписани в Конституцията, президентът винаги има предимство. Възможностите на Конгреса да действа като законодателен орган и да оказва натиск върху президента по отношение на външната политика, особено в ситуация на криза, са наистина много малки и ограничени“, обясни той.

Според него при контрол на демократите върху двете камари на Конгреса президентът Тръмп ще трябва да търси сътрудничество с тях по редица въпроси.

Професорът коментира и недоволството от действията на имиграционните власти. По думите му преди две години имиграцията е била сред водещите теми за американските избиратели. Тогава предложенията на Тръмп по този въпрос са получавали одобрение от около 53-47%. Сега обаче забелязваме обръщане, при което само около 45% одобряват, а около 55% не одобряват.

Като причина за промяната проф. Динев посочи крайните действия на имиграционните служби, включително арестите на американски граждани и отношението към мигрантите.

Америка е нация, построена на имигрантски принципи Проф. Иван Динев

„Тази политика не беше приета добре и в градовете, които традиционно подкрепят имигрантските общности. Виждаме го най-вече сред латиноамериканските избиратели, включително венецуелци и кубинци, които иначе подкрепяха Тръмп. В момента в тези избирателни райони има пренасочване към демократите и те получават много по-силна подкрепа, отколкото предварителните проучвания на общественото мнение показваха“, коментира проф. Динев.

По думите му недоволството не се ограничава до имигрантските общности. То се забелязва и сред американци, чиито семейства живеят в страната от поколения.

И сред тях тази политика някак си не минава Проф. Иван Динев

Целия разговор гледайте във видеото.

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