Служители на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), Националната полиция и Главната прокуратура са получавали най-малко 364 000 долара месечно, за да осигуряват чадър над незаконни колцентрове. Това става ясно от нови материали на Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ).

Според данните по разследването престъпната организация, чието разбиване НАБУ обяви днес, е координирала дейността на 52 нелегални колцентъра. За да гарантира безпрепятствената им работа, мрежата е изградила корупционни канали за предаване на подкупи към висши служители в СБУ, полицията и прокуратурата.

„Стандартната сума беше 7000 долара от един колцентър. Както установи разследването, участниците в престъпната организация са координирали дейността на най-малко 52 колцентъра. В тези офиси са работили поне 2700 души, които всеки ден са мамели граждани на Украйна и други държави”, се посочва във видео, публикувано в официалния канал на НАБУ в Telegram.

Според разследващите всеки колцентър, който е плащал редовно таксата „спокойствие” на органите на реда, е можел да работи в продължение на цял месец, без да се опасява от проверки и обиски.

От НАБУ съобщиха още, че през 2026 г. престъпната групировка, ръководена от лице с прякор „Мексиканеца”, е организирала и паралелно производство на фалшиви банкноти от евро в специално оборудван нелегален цех.

Украинското издание „Страна” уточни, че под кодовото име „Мексиканеца” в записите на антикорупционното бюро фигурира наркотрафикантът Егор Буркин, основател на известния международен престъпен картел „Химпром”.

В рамките на мащабната операция „Картаген” служители на НАБУ извършиха десетки обиски в цялата страна. Разследващите подчертават, че участниците в групировката, ползвали се с протекции на най-високо ниво, освен с финансови измами през колцентрове, са се занимавали паралелно с международен трафик на наркотици и фалшифициране на пари.

Редактор: Мария Барабашка