Резултатите от междинните избори в САЩ показаха, че гражданите търсят реална промяна и поставят граници пред неизпълнените политически обещания. „Американската демокрация е жива и тя даде огромен урок на хората, които са популисти в политиката”, заяви преподавателят по световна икономика в Американския университет във Вашингтон проф. Асен Асенов в предаването „Пресечна точка” по NOVA.

Включвайки се от щата Айова, който традиционно подкрепяше републиканците, но на тези избори премина в лагера на демократите, Асенов посочи, че избирателите са наказали управлението заради високите разходи за живот, митническите войни и въвличането във военни конфликти. Той припомни как преди две години Доналд Тръмп е обещавал спиране на войните и сваляне на цените на основните храни като яйца, бекон и месо, но вместо това цените са се повишили, а фермерите са се оказали притиснати от скъпия дизел и торове.

Според Асенов Доналд Тръмп ще трябва да потърси компромис с демократите въпреки противоречивите си позиции.

Доналд Тръмп е като котка, която никога не пада по гръб – той никога няма да се признае за победен и няма да признае, че е направил нещо лошо проф. Асен Асенов

Според него въпреки противоречивите сигнали на президента, че от една страна ще работи с демократите, а от друга ще налага вето върху законите им, Тръмп е прагматичен човек и ще бъде принуден да търси компромиси, тъй като няма друг полезен ход.

Икономистът подчерта, че макар САЩ да са президентска република, властта на държавния глава е конституционно ограничена от Конгреса, чиято сграда неслучайно е най-високата във Вашингтон. Най-важният инструмент на парламента е контролът върху бюджета и данъците, каквито по същество са митата.

По думите на Асенов след този вот пред Тръмп стои въпросът какво да прави с военните действия в Иран, като плановете на Белия дом вероятно ще претърпят съществена промяна, а в резултат може да се стигне и до уволнение на американския министър на отбраната.

По отношение на трансатлантическите връзки професорът отбеляза, че Европа също е била повлияна от популизма, който дава неизпълними обещания. Според него междинният вот връща по-голямата предвидимост в световната политика и дава възможност на европейските страни да имат своето достойно място на масата за преговори, но за целта самият континент трябва да изгради единна позиция и да намери силни лидери.

Целия разговор гледайте във видеото.

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