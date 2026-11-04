Пиърс Броснан подкрепи Кълъм Търнър за ролята на Джеймс Бонд.

Ирландският актьор, който изигра агент 007 в четири филма от франчайза - между 1995 и 2002 г., заяви по време на интервю, че като всички останали с нетърпение очаква да бъде обявен следващият Джеймс Бонд. Той смята, че Търнър би могъл да се справи с ролята. Двамата актьори вече са работили заедно във филма „Единственият жив мъж в Ню Йорк“ от 2017 г.

„В момента съм просто зрител. С нетърпение очаквам да разбера кой ще поеме тази емблематична роля в историята на киното“, казва Броснан, попитан дали следи спекулациите около избора на новия Бонд. „Всички актьори, чиито имена се обсъждат, са хора, на които се възхищавам. Калъм Търнър е човек, с когото съм работил. Той е много силен актьор. Всички те имат свой глас, физическо присъствие и излъчване на екрана. Всички тези млади мъже имат потенциал за дълга кариера“, допълва той.

Снимка: Getty Images

Припомняме, че другият основен претендент за ролята е звездата от сериала „Бавни коне“ Джак Лоудън. Финалните прослушвания се провеждат в Лондон, сочат запознати със случая. Сред другите имена, споменавани досега, са Джош О'Конър и Джейкъб Елорди.

Попитан какъв съвет би дал на следващия актьор, който ще облече елегантния костюм на Бонд, Броснан отговори: „Който и да получи ролята, му желая всичко най-добро, сили и смелост. Трудно е да се каже кой ще бъде избран, но с нетърпение очаквам новината и празника около обявяването на следващия Джеймс Бонд".

Снимка: Getty Images

Пиърс Броснън участва в сериала на Гай Ричи "Земя на мафия", а към момента на екран върви втория сезон, в който отново участват Том Харди и Хелън Мирън.