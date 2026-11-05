Снимка: БГНЕС
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Тръмп призна, че войната с Иран е довела до изборния разгром
Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани призова демократите в Съединените щати да превърнат изборната си победа в реални резултати за гражданите.
В обръщение след междинните избори той подчерта, че не е достатъчно просто да спечелиш властта – важно е да я използваш. Мамдани постави акцент върху борбата с високите цени и достъпността на жилищата.
„Изборите показаха, че работещите хора очакват повече от своето правителство и вече нямат желание да чакат. Джей Ди Ванс поиска още няколко години, за да изпълни най-накрая обещанията, които даде на американския народ. Но работещите хора не могат да си позволят да чакат още две години, за да платят наема си, който изтича още този месец.
Не е достатъчно просто да спечелим властта. Трябва да я използваме. А американците ще видят разликата между празните думи и усърдната работа. Години наред водихме този дебат. Сега е време ние, демократите, да преминем към действия“, каза той.
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Демократите постигнаха убедителен успех, като си върнаха контрола над двете камари на Конгреса. Недоволството от поскъпването на живота и войната с Иран бяха сред основните фактори за поражението на Републиканската партия на президента Доналд Тръмп.
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Редактор: Дарина Методиева