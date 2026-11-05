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Президентът на Израел Ицхак Херцог започна консултации с политическите партии за съставянето на ново правителство. Междувременно арабската партия „Раам“обяви подкрепата си за опозиционния лидер Гади Айзенкот като кандидат за премиерския пост. Формацията разполага с 8 депутати, а другата арабска партия – „Съвместната листа“, с още 11, като тя също обмисля да подкрепи Айзенкот.
Парламентарните избори в края на октомври не излъчиха категоричен победител. Блокът на действащия премиер Бенямин Нетаняху разполага с 53 места срещу 48 за формациите около Айзенкот. Подкрепата на арабските партии може да се окаже решаваща за съставянето на новото правителство.
Редактор: Дарина Методиева