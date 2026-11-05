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Близо 40 хиляди хризантеми превърнаха парк в Китай в пъстра есенна градина. В град Чунцин беше открито 47-ото изложение на цветята, което привлече множество посетители.
Представени бяха над 280 разновидности на хризантеми – от традиционни сортове до впечатляващи флорални скулптури. Цветните композиции са разположени сред исторически павилиони, езера и алеи.
Изложението съчетава вековните градински традиции на Китай с модерното флорално изкуство.
Редактор: Цвета Лазаркова