След като вече два месеца хиляди домакинства в източните райони на София са без редовно топлоснабдяване заради поредица от аварии, омбудсманът Велислава Делчева поиска обяснения от „Топлофикация София“, а председателят на КЗП Мая Манолова заяви намерението си да заведе дело срещу дружеството. Кметът Васил Терзиев припомни, че принципал на дружеството е Столичният общински съвет, и призова съветниците да поемат своята отговорност. По думите му решението е в „нов модел на управление, който да привлече милиардни частни инвестиции“.

Темата предизвика остър спор в "Здравей, България" между общинските съветници Бойко Димитров от ПП-ДБ и Николай Велчев от "БСП за България". Двамата представиха различни решения за изхода от кризата, необходимата модернизация и бъдещото управление на дружеството.

„Ядосан съм, както са ядосани хилядите жители на „Дружба“, „Младост“, „Изток“, „Изгрев“ и „Дианабад“, които сега са на студено“, заяви Бойко Димитров. Той отправи остри критики към ръководството на „Топлофикация“, че в продължение на седмици не успява да отстрани авариите, както и към мнозинството в Общинския съвет, което според него не осигурява необходимия контрол върху дружеството. Димитров обвини и ГЕРБ-СДС, че през годините на управление на София и държавата не са предприети достатъчни действия за модернизацията на топлопреносната мрежа и решаването на финансовите проблеми на предприятието.

Според Николай Велчев кризата не може да бъде обяснена единствено с работата на настоящото ръководство. Той посочи като основни проблеми регулаторната рамка, натрупаните задължения и неизгодните договорни отношения с „Булгаргаз“. „Ако господин Димитров е ядосан, аз съм бесен“, заяви Велчев. По думите му регулаторните условия поставят дружеството под сериозен финансов натиск, тъй като част от разходите му не се признават при определянето на цените. Сред тях са лихвите по задълженията към „Булгаргаз“ и Българския енергиен холдинг, както и разходи за амортизация, персонал и ремонти.

Според общинския съветник проблем са и условията по договора с газовия доставчик, които затрудняват финансовото стабилизиране на предприятието. Той подчерта, че „Топлофикация“ има не само обществена и социална функция, но е важна и за националната енергийна сигурност.

Двамата съветници се обединиха около необходимостта от спешни действия за възстановяване на топлоподаването, но предложиха различни подходи.

Бойко Димитров настоя ръководството на дружеството да осигури значително повече аварийни екипи, които да работят на терен денонощно. „В момента най-важното е директорът на „Топлофикация“ денонощно да бъде на терен и да осигури достатъчно екипи, които да ремонтират всички аварии“, посочи той. По думите му трябва да бъдат потърсени възможности за включване и на други общински дружества, така че ремонтите да се извършват по-бързо.

Димитров даде за пример ремонтите в район „Дружба“ през миналата година, когато са работили няколко фирми с множество екипи. Според него подобна организация е необходима и сега, за да бъде възстановено топлоподаването във всички засегнати райони. Той настоя и гражданите, които имат право на компенсации заради прекъснатото топлоснабдяване, да ги получат съгласно общите условия на дружеството.

Николай Велчев също подкрепи необходимостта от компенсации, но подчерта, че временните ремонти няма да решат проблема. По думите му е необходимо да се премине към цялостна рехабилитация на мрежата, тъй като подмяната само на отделни участъци води до нови аварии в съседни зони. „Отстранява се една авария, а на три метра от нея възниква нова. Това не е решение“, коментира Велчев.

Той посочи, че топлопреносната мрежа на София е с дължина около 1000 километра и значителна част от нея е на повече от 40 години. Според него е необходимо да се подменят големи участъци, а за това са нужни сериозни инвестиции.

Велчев предложи и технологична модернизация чрез изграждане на нови когенерационни мощности, които да увеличат производството на електроенергия. Според него това би позволило на дружеството да реализира допълнителни приходи и постепенно да подобри финансовото си състояние.

По отношение на бъдещия модел на управление позициите на двамата общински съветници се разминаха съществено. Бойко Димитров смята, че концесията е възможност за привличане на частен инвеститор, който да поеме управлението и да осигури необходимите средства за модернизация. „Не става дума за приватизация, а за концесия. Така собствеността ще остане общинска, но частният инвеститор ще управлява дружеството“, обясни той.

Николай Велчев обаче отхвърли концесионния модел. Според него по-подходящо е създаването на съвместно дружество между общината и частен инвеститор, в което Столичната община да участва със своите активи, а частният партньор да осигури капитал и експертиза. Велчев припомни, че през 2019 г. Столичният общински съвет е приел решение за привличане на външен консултант и професионален мениджмънт за управление на „Топлофикация“. Според него обаче не е имало необходимата политическа воля за реализацията на следващите стъпки.

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