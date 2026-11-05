Снимка: БТА, архив
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Необичайна фигура ще бъде изгорена по време на традиционните празненства за Нощта на огньовете във Великобритания.
Този път организаторите в английското градче Идънбридж са избрали чучело на президента на ФИФА Джани Инфантино, който държи карикатура на американския президент Доналд Тръмп. Гигантската фигура беше представена на 4 ноември, а изгарянето ѝ е планирано за събота, 7 ноември.
Традицията датира от векове и отбелязва проваления опит на английския заговорник Гай Фокс да взриви британския парламент през 1605 година.
Редактор: Цвета Лазаркова