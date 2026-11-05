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Какво време ни очаква до средата на ноември
В четвъртък в Източна България облачността бързо ще се разкъсва, докато в повечето райони на запад ще се запази значителна, а до вечерта ще има кратки превалявания. Температурите в ранните часове ще бъдат от 5 до 10 градуса, следобед - между 8 и 13 градуса при умерен северен вятър в областите по крайбрежието.
В петък призори в ниските райони на Западна и Централна България ще има условия за понижена видимост. Следобедът обаче ще е преобладаващо слънчев. В събота и неделя ще има динамична, разкъсваща се облачност и преобладаващо слънчево време.
В последните дни на седмицата сутрешните температури почти навсякъде ще са около нулата, с условия за слани. Дневните стойности също ще са сравнително ниски – най-често между 7 и 12 градуса и по-малко в районите с продължителна мъгла.
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