Снимка: БТА
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Промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух е една от темите в програмата на Народното събрание. С тях българското законодателство се привежда в съответствие с два европейски регламента.
Депутатите ще разгледат и годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за миналата година.
В дневния ред са заложени и промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Целта е модернизиране на нормативната рамка на българския капиталов пазар.
Редактор: Дарина Методиева