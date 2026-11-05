Промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух е една от темите в програмата на Народното събрание. С тях българското законодателство се привежда в съответствие с два европейски регламента.

Депутатите ще разгледат и годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за миналата година.

В дневния ред са заложени и промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Целта е модернизиране на нормативната рамка на българския капиталов пазар.