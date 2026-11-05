Няма никакви намерения за промяна на пенсионния модел, засягане на втория пенсионен стълб или пренасочване на осигурителни вноски към първия. Това отново потвърди председателят на бюджетната комисия Константин Проданов от „Прогресивна България“ в ефира на „Здравей, България“. По думите му подобна мярка не фигурира в бюджетния план, изпратен до Европейската комисия на 15 октомври, нито в официалната кореспонденция между България и европейската институция.

„Точно по тази причина то не присъства в бюджетния план, който беше изпратен в Брюксел за одобрение на 15 октомври. Не присъства никъде в официалната кореспонденция между нас и Европейската комисия. Те трябва да одобрят общите параметри по него“, обясни председателят на бюджетната комисия.

Проданов посочи, че след изпращането на бюджетния план са разменени няколко писма, като последното е от 2 ноември, подписано от министър Донев. И уточни, че цялата кореспонденция е публично достъпна на сайта на Европейската комисия.

Очевидно, както казах и онзи ден, идеята е да се отклони вниманието както от предизборните резултати, така и от одита на Сметната палата, който показа много тежки финансови злоупотреби за предходното управление Константин Проданов

Той коментира и възможността подобни идеи да бъдат обсъждани на експертно ниво в отделните министерства. Според него работата на експертите включва разглеждането на различни предложения и проиграването на възможни сценарии, които впоследствие да бъдат представени на политическото ръководство.

„Работата на експерта във всяко едно министерство е да предлага всякакви идеи. На експертно ниво да се проиграват всякакви сценарии и те да бъдат предлагани на политическото ръководство, което, ако ги припознае, те стават реалност“, посочи той.

Според Проданов опозицията е можела да изчака официалното представяне на бюджета, за да провери дали в него действително има подобни намерения.

„Ако това беше реалност, опозицията трябваше да изчака представянето на бюджета, вместо да отправя твърдения по време на нашата пресконференция. Тогава щеше да стане ясно черно на бяло дали има подобни намерения“, смята още Проданов.

Очаквайте подробности.