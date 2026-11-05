Легендарният американски музикант Боб Дилън се срещна на четири очи с папа Лъв XIV във Ватикана. Срещата се състоя вчера в Апостолическия дворец, а кадри от нея бяха разпространени от пресслужбата на Светия престол.

71-годишният глава на Римокатолическата църква, който е почитател на творчеството на Дилън, прие певеца по време на турнето му в Италия. Засега не се съобщава какви теми са били обсъждани. През юли той цитира песен на музиканта с антивоенно послание в предговора към сборник със свои речи и размисли за мира.