Продължават възторжените отзиви за превъплъщението на Соня Йончева в ролята на Медея на сцената на Метрополитън опера в Ню Йорк. Международната критика определя изпълнението на българското сопрано като изключително, а някои рецензенти дори правят паралел с легендарната Мария Калас.

Медея е 13-ата главна роля на Йончева в престижния оперен театър. Тя е и съвсем близо до своя стотен спектакъл на тази сцена – постижение, с което ще затвърди рекорда си за най-много участия на български артист в историята на Метрополитън опера.

До края на годината на Йончева предстоят изяви в Цюрих и Неапол, а на 20 декември тя ще се срещне с българската публика в София с коледната гала „Една светлина“.