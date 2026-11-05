Снимка: Стопкадър
-
Любо Киров за новия си албум, предстоящите концерти, изкуствения интелект и цената на успеха
-
Джей Зи ще бъде голямата звезда на полувремето на Супербоул
-
Мариана Попова се завърна на сцената с „Тиха е реката“
-
Звезда от Симфоничния оркестър на Би Би Си свири в Пловдив
-
Торино и Пашата обявиха пауза от концерти и участия през 2027 година
-
Стефан Илчев за оперния си дебют в Пловдив и големия концерт в края на годината
Продължават възторжените отзиви за превъплъщението на Соня Йончева в ролята на Медея на сцената на Метрополитън опера в Ню Йорк. Международната критика определя изпълнението на българското сопрано като изключително, а някои рецензенти дори правят паралел с легендарната Мария Калас.
Медея е 13-ата главна роля на Йончева в престижния оперен театър. Тя е и съвсем близо до своя стотен спектакъл на тази сцена – постижение, с което ще затвърди рекорда си за най-много участия на български артист в историята на Метрополитън опера.
До края на годината на Йончева предстоят изяви в Цюрих и Неапол, а на 20 декември тя ще се срещне с българската публика в София с коледната гала „Една светлина“.
Редактор: Дарина Методиева