Победата на демократите на междинните избори в САЩ може да доведе до ново изостряне на отношенията с президента Доналд Тръмп. Въпреки загубата на подкрепа в Конгреса обаче той запазва значителна свобода на действие във външната политика и може да компенсира ограниченията във вътрешнополитически план с по-активни действия на международната сцена. Това заяви в „Здравей, България” международният анализатор Мартин Табаков, коментирайки резултатите от междинните избори в САЩ.

Според него демократите ще имат два основни приоритета - осигуряване на по-достъпни публични услуги и борба с корупцията. Именно по втората тема може да възникне сериозен конфликт с американския президент.

„Темата за импийчмънт най-вероятно ще стане политически популярна, но не съм убеден, че ще бъде лесна за реализиране на практика“, посочи Табаков. Той припомни, че предишните опити за отстраняване на Тръмп и последвалите наказателни преследвания са му помогнали политически, защото са му позволили да се представи като жертва и да мобилизира електоралната си база.

Сред възможните теми за разследване са конфликтите на интереси и начинът, по който Тръмп е използвал президентската си позиция. Според експерта съдебната отговорност е по-трудна за реализиране, докато той е действащ президент, но политическата може да бъде търсена и сега.

Табаков обърна внимание и на отношенията между администрацията на Тръмп и големите технологични корпорации. Според него близостта между президента и представители на технологичния бизнес е един от факторите, които дразнят американските избиратели.

По отношение на външната политика ситуацията е различна. Американският президент разполага със значително по-голяма свобода на действие в областта на сигурността, отбраната и международните отношения, отколкото във вътрешната политика.

Конгресът може да се опита да ограничи президента чрез отказ от финансиране, но Тръмп би могъл да потърси други механизми за заобикаляне на подобно решение. Табаков припомни и случая от първия му мандат, когато президентът обяви извънредно положение, след като Конгресът отказа да осигури средства за изграждането на стената по границата с Мексико.

Анализаторът не изключва и по-активни действия на Тръмп по отношение на Иран. Според него няма достатъчно основания да се смята, че президентът ще се съобрази с критиците си, които са го предупреждавали срещу започването на военни действия. „Не знам каква е логиката да мислим, че сега ще ги послуша“, коментира Табаков.

Според него за Европа резултатите от изборите по-скоро са лоша новина, тъй като Тръмп може да насочи политическата си активност към външната политика, ако среща ограничения във вътрешната. „Когато едната ръка е обездвижена, движението се компенсира с другата“, обясни анализаторът.

Табаков коментира и бъдещето на Републиканската партия. По думите му Тръмп продължава да има изключително силно влияние върху нея, но вече се забелязват процеси на дистанциране. Сред политиците, които изграждат собствен профил, е и вицепрезидентът Джей Ди Ванс, вероятно с оглед на бъдещите си президентски амбиции. „Тръмп може да не бъде част от бъдещето на Републиканската партия, но неговото наследство ще продължава да влияе“, заключи Мартин Табаков.

Как резултатите отвъд океана ще се отразят на международната сцена коментираха още в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS журналистът Валерий Тодоров и главният международен редактор на „Дневник” Петър Карабонев.

Според Карабонев Тръмп има изключителни правомощия в областта на външната политика, отбраната и търговските политики на САЩ. „Всички тези неща засягат директно трансатлантическите отношения и не са толкова зависими от това какво ще направи Конгресът. Има хипотеза, според която външната активност ще остане любимата играчка на Тръмп за привличане и задържане на внимание, както и за постигане на резултати, с които да покаже, че той остава валиден лидер на Америка”, смята международният редактор.

От своя страна Тодоров посочи, че демократите ще се опитат да разширят границите на победата. „Мисля, че след тази загуба на Тръмп той не би трябвало да се озлобява срещу Европа. По-скоро ще се опита да лавира, така че да успокои хората в партията. Вижда се, че президентът има проблеми вътре в Републиканската партия – и по вътрешните въпроси, и по международната политика. Тръмп ще се опита да постигне някъде бърз пробив, за да успокои нагласите преди следващите избори”, твърди журналистът.

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