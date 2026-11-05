Ръководството на „Топлофикация София“ ще бъде изслушано на заседание на Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към СОС следващата сряда. Ще бъдат обсъдени ходът на ремонтите, причините за забавянията и конкретните срокове за възстановяване на топлоподаването, съобщи председателят на СОС Цветомир Петров.

„„Топлофикация“ е пред фалит заради това, че над 15-20 години се управлява зле. Държавата чрез регулаторните си механизми притиска дружеството, като му продава скъп газ и го кара да продава евтино топлоенергията си. Освен това, не са правени основни ремонти по мрежата от 20 години“, заяви председателят на СОС.

Той определи като неприемливо проблемите на дружеството да се обясняват единствено с процеси от последните една-две години. Според него е необходимо да се търси дългосрочно решение на финансовите и инфраструктурните затруднения.

„Това, което се опитваме да направим, е да решим стратегически проблема. Текущата ситуация е ясна на всички, а решенията на КЕВР от началото на този месец отново усложняват процеса“, посочи Петров.

Той подчерта, че за стабилизирането на дружеството ще бъде необходима и подкрепа от държавата.

„Без помощта на държавата, особено във връзка с дълга, трудно ще се намери решение. Освен задълженията, които „Топлофикация“ е натрупала през годините, има и множество огромни лихви върху тях, като част от тях са в размер на 15-16%“, обясни Цветомир Петров.

„Трябва да се осигурят максимален брой екипи, които да са на терен. Доколкото знам, сега са 5”, обясни общинският съветник от ПП-ДБ Бойко Димитров.

„Топлопроводната мрежа на „Топлофикация София” е 1000 км. Тя е в експлоатация над 40 години. Трябва голямо количество от нея да бъде подменено”, смята общинският съветник от БСП Николай Велчев.



„Ще предложим Общинският съвет да поеме на ръчно управление „Топлофикация”. На всеки две седмици по време на Комисията по енергетика, ръководството на дружеството да идва и да дава отчет какво е свършило”, добави Борис Бонев от „Спаси София”.

Междувременно Столичният общински съвет трябва да обсъди и въпроса дали да бъдат предвидени компенсации за абонатите, засегнати от авариите и прекъсванията на топлоподаването.

„Прехвърлянето на дружеството между общината и държавата няма да реши проблемите нито с остарялата мрежа, нито с натрупаните задължения. Необходима е ясна рамка, която да покаже реалното състояние на компанията и възможностите за нейното преструктуриране“, заяви столичният кмет Васил Терзиев.

„За мен единственият работещ вариант е преминаването към концесия. Така могат да бъдат привлечени необходимите милиардни инвестиции и да се намери път за преструктуриране на дълга на дружеството“, обясни кметът.

По думите му голяма част от задълженията са свързани с натрупани лихви.

„Тези лихви се дължат и на фактори извън самото дружество. Сред тях са начинът, по който се признават разходите му, условията за закупуване на газ и наказателните лихви при забавени плащания. Газът се плаща предварително, а дружеството не винаги има възможност да предплати необходимите количества“, посочи Терзиев.

Той припомни и че „Топлофикация София“ има да получава над 150 млн. евро по вече спечелени съдебни дела.

„Това са средства, които биха помогнали много за стабилизирането на дружеството“, допълни Васил Терзиев.