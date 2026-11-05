Комисията за защита на потребителите спира дейността на посредник за морски почивки след жалби за отменени резервации и невърнато капаро на 19 потребители. Проверките започнали след постъпили през юли и август жалби от потърпевши. Те се оплакват, че били измамени — заплатили са капаро за морска почивка, но резервациите им са отменени, а парите им, платени като капаро, не са възстановени.

В хода на проверките КЗП е изискала документи и писмени обяснения от дружеството. Събраните доказателства, включително платежни документи и становища на самия търговец, показват, че той действително приемал резервации и получавал плащания за настаняване в туристически обекти. Същевременно справката в Националния туристически регистър установила, че дружеството не е вписано като туроператор или туристически агент. Липсата на регистрация е потвърдена и в представените от неговия управител обяснения.

За извършването на туристическа агентска дейност без удостоверение за регистрация са съставени 13 акта за установяване на административни нарушения. До момента са издадени две наказателни постановления с имуществени санкции от по 5 000 евро - общо за 10 000 евро.

Решението за спиране на дейността е отделна мярка от наложените санкции. То е насочено към преустановяване на посредничеството при продажба на хотелски резервации без изискваната от Закона за туризма регистрация и предотвратяване на нови случаи на засегнати потребители.

Извършваните резервации за настаняване били за българското Черноморие.

КЗП напомня на потребителите преди плащане за почивка да проверяват дали посредникът е вписан в Националния туристически регистър, да изискват писмено потвърждение на резервацията и ясни условия за анулиране и възстановяване на суми. Важно е да се пазят платежните документи, офертите и кореспонденцията с търговеца, за да може, при последваща жалба, КЗП да изпълни ефективно правомощията си в помощ на пострадалия потребител.

Редактор: Дарина Методиева