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12 души са задържани при акция във Варна срещу данъчни престъпления, свързани с внос на стоки от Китай. Сред арестуваните са и четирима митнически служители, двама от които заемат ръководни позиции. Останалите са представители на дружества, участвали в схемата, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев.
По първоначална информация стоките са били внасяни контрабандно или декларирани на занижени цени, с което сериозно е ощетяван държавният бюджет.
Работата по случая е започнала преди известно време. Разследващите разполагат с информация, че случаят не е единичен. „Предстои да бъдат установени мащабите на нанесените щети за бюджета, но те не са малки“, посочи той.
Очаква се разследването да установи пълния обхват на схемата и участието на всички замесени лица и дружества, допълни Демерджиев.
„Искам съвсем ясно да заявя, че подобни акции ще продължат. Никой не бива да живее с илюзията, че заемането на длъжност в държавна структура го прави по някакъв начин защитен. Това е поредната акция срещу държавни служители, които си позволяват да съдействат за подобни практики“, заяви вътрешният министър.