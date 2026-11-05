Снимка: Стопкадър
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Легендарният американски музикант Боб Дилън се срещна на четири очи с папа Лъв XIV във Ватикана. Разговорът беше проведен в Апостолическия дворец в сряда, а кадри от него бяха разпространени от пресслужбата на Светия престол.
71-годишният глава на Римокатолическата църква, който е почитател на творчеството на Дилън, прие певеца по време на турнето му в Италия. Засега не се съобщава какви теми са били обсъждани. През юли папата цитира песен на музиканта с антивоенно послание в предговора към сборник със свои речи и размисли за мира.
Редактор: Дарина Методиева