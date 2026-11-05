Американците не гласуваха толкова в полза на демократите, колкото в полза на демокрацията. Това заяви журналистът Иво Иванов в предаването „Твоя ден“ по NOVA NEWS, коментирайки междинните избори в САЩ.

Иванов определи случилото се в Съединените щати като част от процес, който не се ограничава единствено до американската политическа сцена. По думите му той включва отстраняването от политическата сцена на фигури като Виктор Орбан, Александър Вучич и Флавио Болсонаро.

„Самата концепция за демократичен процес беше под обсада тук в последните години. Избирателите си дадоха сметка, че тази концентрация на властта в ръцете на един-единствен човек е токсична, опасна и оставя под въпрос самите основи на Конституцията“, посочи Иванов.

Журналистът коментира и управлението на Доналд Тръмп през последните две години.

„Последните две години Доналд Тръмп се опита да абсолютизира изпълнителната власт, да отнеме функциите на Конгреса и Сената и да се превърне малко или повече в монарх или авторитарна фигура. Нещо, с което тукашното общество не беше запознато“, заяви той.

Иванов отбеляза, че за разлика от много други държави, чиито общества имат исторически опит с авторитарни и тоталитарни режими, американското общество няма подобна традиция. По думите му САЩ са сравнително млада държава, чийто политически опит е изграден основно върху демократичния модел.

„Те направиха този експеримент, знаеха какво ги очаква, когато гласуваха за Доналд Тръмп за втори път. Но може би решиха да видят какво наистина означава да живееш и да функционираш в общество, което се намира под диктатурата на една-единствена личност. Не им хареса това, което се случи в последните две години“, обясни журналистът.

Сред причините за недоволството на американските избиратели Иванов посочи задълбочаването на разделението между управляващите и средната класа, натиска върху свободата на пресата, войните и покачването на цените .

Според него, ако демократите не бяха спечелили позиции в Конгреса и Сената, президентът може би е щял да потърси политически и конституционен компромис, който да му позволи да се кандидатира за трети мандат.

Целия разговор гледайте във видеото.

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