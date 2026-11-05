Предвидената от Министерството на здравеопазването административна реформа предвижда обединяване на 36 здравни структури и съкращаване на 280 щатни бройки. Сред промените е и обединяването на 27-те центъра за спешна медицинска помощ под общо управление.

Друг проблем, който поставя въпроси за работата на здравните власти, е липсата на противогрипни ваксини за свободна продажба в аптеките. Част от желаещите да се имунизират са принудени да ги търсят в съседни държави. Тези и други здравни проблеми коментираха бившия министър на здравеопазването д-р Стефан Константинов и бившия директор на „Пирогов“ доц. Спас Спасков в студиото на "Твоят ден".

Според д-р Константинов проблемът с ваксините не може да бъде обяснен единствено с производствени затруднения, след като в Гърция и Румъния има достъп до ваксини. Той го определя ситуацията като локален проблем, при който някой не си е свършил работата.

„Закупих ваксини от Гърция, а те бяха доставени по най-надлежен начин. Там има достатъчно количество. Докато в България не само че няма ваксини за свободна продажба, а и няма яснота въобще дали ще има и кога ще има“, заяви бившият здравен министър .

Бях принуден да купя за семейството си ваксини от Гърция Д-р Стефан Константинов

По думите на доц. Спас Спасков здравните власти трябва да планират доставките предварително, вместо да реагират след появата на недостиг. Основният и най-съществен проблем в този случай е доверието на хората. Когато гражданите бъдат насърчавани да се ваксинират, но не могат да намерят ваксина, доверието в здравната система се разклаща.

„Това е проблем, по който трябва да се работи много упорито през цялата година. Не да се чака последният момент. Ние виждаме, че ще има грип, ама ние знаем предварително, че ще има грип и пак точно сега започваме да работим по въпроса“, коментира бившият директор на „Пирогов“.

Най-важното е внушаване на доверие в населението към този проблем. Ние разрушаваме непрекъснато доверието в населението Доц. Спас Спасков

Според доц. Спас Спасов подготовката за грипния сезон трябва да започва много преди появата на недостиг. По думите му това е проблем, по който трябва да се работи много упорито през цялата година. „Ние виждаме, че ще има грип, ама ние знаем предварително, че ще има грип и ние пак точно сега започваме да работим по въпроса. Закъсняваме, защото няма производство. Проблемът трябва да се работи по него през цялото време“.

Бившият директор на „Пирогов“ смята, че при подобни случаи здравните власти трябва да се съсредоточат върху анализа на допуснатите грешки и извличането на поуки, вместо основното внимание да пада върху търсенето и наказването на виновни. На противоположно мнение обаче е д-р Стефан Константинов. Той определи този подход като добър на теория, но изрази съмнение, че може да работи в държава, в която отговорните лица не поемат вина за действията си.

Д-р Константинов уточни, че предложеният пакет не представлява цялостна реформа в здравеопазването, а преструктуриране на администрацията към Министерството на здравеопазването. Според него промените няма да доведат до съществени размествания в работата на болниците, лекарските кабинети и обслужването на пациентите.

Доц. Спасов изрази съмнение, че преструктурирането в ресора непременно ще доведе до икономии. Той обясни, че обединяването на структури също изисква административен персонал, а част от освободените функции може да бъдат възложени на външни фирми. Така разходите могат да бъдат преместени в друго бюджетно перо, без реално да намалеят.

Администрацията е нещо, което се изисква от самата функция Доц. Спас Спасов

Спасов предупреди, че административните промени могат да бъдат използвани за кадрови размествания по политически причини. „Всички тия трансформации обикновено се използват за промяна на хората, които работят в дадени структури. Могат да бъдат приоритизирани едни и други неудобни да бъдат махнати. Към момента аз по-скоро съм песимист, че имат правилния усет как да се ориентират в ситуацията.“

Бившият здравен министър се съгласи с оценката на Спасов, че промените вероятно няма да бъдат усетени от пациентите. Той посочи, че обществото е очаквало по-сериозни действия в здравеопазването, докато настоящите предложения засягат предимно административната организация.

Целия разговор гледайте във видеото.