Група бели врабчета са забелязани във Воденската гора в Лудогорието. Това показват снимки и видео, изпратени от специалистът от екипа на Държавното ловно стопанство "Воден-Ири Хисар" Стоян Бабев. По време на обходите си из горите Бабев преоброил четири екземпляра.

Бялото врабче е резултат от рядка мутация, при която перата са лишени от нормалната за вида пигментация. В народните вярвания появата на такива животни се смята за добра поличба.

Държавното ловно стопанство е разположено близо до село Острово в област Разград. То заема живописен район, обхващащ два големи горски масива с обща площ 15 хиляди хектара. Стопанството е известно като едно от малкото места в страната, където живеят зубри. Североизточна България се слави по целия свят и с популацията на благородни елени. Там е записан и световният рекорд за трофей от този вид през 1988 година, останал ненадминат и към днешна дата.