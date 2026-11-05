„Ракът на простатата е най-честото онкологично заболяване сред мъжете в България. При ранно диагностициране шансът за успешно лечение надхвърля 95%". За това предупреди д-р Георги Георгиев, специалист уролог в „Хил клиник“, в ефира на „Здравей, България“.

Основното изследване за ранно откриване на заболяването е кръвният тест за простатно-специфичен антиген (PSA). Той е леснодостъпен и може да покаже съмнения за развитие на туморен процес още преди появата на симптоми.

„Ракът на простатната жлеза в ранна фаза няма оплаквания. Това, че мъжете не усещат нищо, не означава, че нямат рак“, обясни урологът.

При съмнение след кръвното изследване специалистите препоръчват ядрено-магнитен резонанс. Ако той покаже подозрителна зона, се прави биопсия. По думите на д-р Георгиев съвременната 3D Fusion биопсия позволява откриването на туморни образувания с размер около 5 милиметра.

Д-р Георгиев препоръчва мъжете да започнат профилактични изследвания след 45-годишна възраст, дори когато нямат фамилна обремененост. При наличие на близки роднини с това заболяване рискът е по-висок. Според специалиста все по-често се наблюдават и по-млади пациенти.

Особено важно е проследяването на стойностите на PSA. При мъже над 60 години урологът препоръчва изследването да се прави на всеки шест месеца, тъй като някои тумори могат да се развиват агресивно. Той даде пример с двама свои пациенти, при които за една година стойностите са се повишили от нормални до 80 при референтна граница около 4.

По думите му изследването е достъпно и може да бъде направено и без направление, като цената му е приблизително 10-15 евро. Личните лекари също могат да насочват пациентите към профилактика.

По повод месеца на мъжкото здраве „Хил клиник“ организира кампания със 100 безплатни урологични прегледа. Записването става по телефона на клиниката.

Целия разговор гледайте във видеото.