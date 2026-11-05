Четирима души на възраст между 31 и 54 години са задържани във връзка с акцията в Гурково Разследването е за незаконно използване на специални технически средства за нерегламентирано събиране на информация. Това съобщи директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков.

По случая е образувано досъдебно производство, а в акцията са участвали служители на СДВР, Областната дирекция на МВР в Стара Загора и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.

Към момента четиримата задържани не са с повдигнати обвинения. Разследването продължава, като предстои да бъдат извършени допълнителни експертизи, които да изяснят предназначението на откритите тракери и начина, по който са били използвани.

Пелтеков отказа да посочи кои са лицата, спрямо които са били използвани техническите средства, нито дали сред тях има политици или представители на бизнеса. "Първият сигнал по случая е подаден в СДВР и затова при нас се води и досъдебното производство. Сигналът е подаден от едно от лицата, спрямо което са използвани техническите средства", заяви Пелтеков.

Той отказа да даде и повече данни за задържаните: "С оглед на това, че има образувано досъдебно производство, ще се въздържа от предоставяне на информация по отношение на самоличността и длъжностите, които заемат задържаните български граждани“.

След приключване на необходимите следствени действия материалите по случая ще бъдат докладвани на Софийската районна прокуратура, допълни директорът на СДВР.

Припомняме, че в сряда беше задържан собственикът на голяма фирма в Гурково. По данни на адвокатите му, които бяха на място, се издирвали тракери. Във фабриката беше извършен обиск от екип на ГДБОП. Иззети са компютри и телефони, което блокира работата на фирмата, която се занимава с износ. Акцията беше свързана с разследване за незаконно следене.