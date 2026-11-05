Апелативният съд реши окончателно да остави в ареста турския гражданин Еюп Темиз, обвинен в убийството на бизнесмена Слави Бинев. Мярката се гледаше при закрити врата по желание на Темиз.

Защитата настоява за по-лека мярка. Прокуратурата смята, че има опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление. Налице са достатъчно данни, които доказват, че Темиз е извършил престъплението. Според магистратите има реална опасност той да извърши друго престъпление.

Според прокуратурата до фаталния изстрел се стигнало след спор, свързан с общ бизнес. От доказателствата по делото става ясно, че съпругата на Еюп Темиз - Ния Темиз имала конфликт с архитект Калин Тихолов. Слави Бинев трябвало да помогне за разрешаването му. На този етап няма данни дали Ния Темиз е дала показания. Знае се, че тя се е върнала обратно в Истанбул.

По думите на адвокатът на обвиняемия Тезгюл Лютфиева той не се чувствал добре психически. Защитата заяви, че между двете съдебни заседания са разпитани четирима свидетели. „Поискахме протоколите от разпитите им да бъдат предоставени, но съдът отказа. Той е длъжен при постановяването на всеки съдебен акт да се позовава на всички събрани по делото доказателства. В случая това не се случи”, заяви защитникът.

Решението на съда е окончателно.