Вторият пенсионен стълб е важен за бъдещите доходи на хората и средствата в него не трябва да се използват за покриване на дефицита в първия стълб. Около тази позиция се обединиха бившият социален министър Христина Христова и председателят на Общото събрание на АИКБ Васил Велев в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS. Двамата коментираха продължаващия спор между управляващи и опозиция за евентуални промени в пенсионния модел и бюджетните планове за следващата година.

Христина Христова заяви, че прекалено голямо внимание се отделя на въпроса дали определени предложения са обсъждани с Европейската комисия. Според нея по-важно е да се постави акцент върху реалните проблеми пред бюджета и пенсионната система.

„Не бих искала да коментирам на базата на слухове и догадки. Разбира се, че би било огромен проблем, ако действително се предвижда хората да имат два пъти по-малко пенсионни спестявания. Вторият стълб е много важен, особено за по-младите хора на пазара на труда, които имат хоризонт от 35-40 години за осигуряване и ще разполагат със собствени средства“, обясни Христова.

Тя подчерта, че допълнителната пенсия от втория стълб има значение за повишаването на коефициента на заместване на дохода.

По думите на Велев България трябва да укрепва втория и третия стълб, а не да използва натрупаните там средства за покриване на текущи бюджетни дефицити.

„Тристълбовият пенсионен модел е утвърден като пенсионна реформа още в края на миналия век. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие изрично насърчава развитието на втория и третия стълб. У нас той е от порядъка на 15% като активи на пенсионните фондове спрямо Брутния вътрешен продукт. При развит пенсионен модел това съотношение е около 50% и нагоре. Тоест ние трябва да укрепваме и развиваме втория и третия стълб, а не да взимаме оттам средства за текущото запълване на дупки“, заяви Велев.

Той посочи, че натрупаните средства могат да бъдат използвани за инвестиции в инфраструктурни проекти, които да носят доходност на пенсионните фондове и същевременно да подпомагат развитието на страната.

Христова обърна внимание и на демографските предизвикателства пред пенсионната система. По думите ѝ прогнозите до 2040 г. показват, че на всеки 100 души, които напускат пазара на труда заради пенсиониране, ще влизат едва 69 нови работещи.

„Ако унищожим втория стълб и дадем тези пари на първия, за колко време ще оправим дефицита? Хората ще останат без спестяванията си, а нищо няма да се промени в първия стълб. Демографската ситуация е обективен и тежък фактор, който ще продължава да оказва влияние“, заяви Христина Христова.

Целия разговор гледайте във видеото.