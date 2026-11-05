Дарин Костов е новият директор на ГДБОП, съобщиха от Министерството на вътрешните работи. До момента той заемаше поста зам.-директор на дирекцията. Досегашният началник Мартин Златков заемаше временно поста, предава БГНЕС.

На сайта на ГДБОП е посочено, че Костов е назначен за директор със заповед на вътрешния министър от 3 ноември 2026 г.

Главен комисар Дарин Костов започва кариерата си в правоохранителните органи през 1999 г. като полицай в ГПУ Малко Търново, сочи още справката в автобиографията му.

През 2001 г. преминава на оперативна длъжност в структурите на ГД „Гранична полиция“, а от 2010 г. е част от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, като започва като инспектор в сектор „Фалшификации“, а от 2016 г. е началник на същия сектор.

Впоследствие, в продължение на три години, е началник на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в Областна дирекция на МВР — София. Професионалният му път продължава като началник на отдел „Икономическа престъпност“ в Столична дирекция на вътрешните работи. Връща се в ГДБОП като заместник-директор на 13 март 2026 г., като на тази длъжност ръководи планирането и провеждането на специализирани операции за противодействие на тежката и организирана престъпност.