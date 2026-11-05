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Преди да бъде представен бюджета на страната за следващата година е редно да ни бъде изпратен, за да се запознаем с него. Това каза главният икономист на КТ „Подкрепа” Атанас Кацарчев в ефира на „Челюсти”.
„Управляващото мнозинство ще опита в бърз порядък да мине през всички процедури по приемането на бюджета”, каза изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов.
Кацарчев посочи, че предвид натрупаната инфлация 74% от българите правят икономии в разходите си. Той посочи, че тенденцията се засилва и не е ясно още колко ще скачат цените.
Той допълни, че ще се теглят заеми за бюджетните дефицити, но остава въпросът за какво ще бъдат похарчени и какво ще се случва с икономиката и работните места. Той посочи, че 660 евро минимална работна заплата е „смешно”.
Иванов каза, че социалните разходи са замразени, ще се увеличат някои данъчни облекчения, което ще подпомогне хората. Той беше категоричен, че е манипулация твърдението, че заплатите изостават на фона на ръста на инфлацията.
Целия разговор гледайте във видеото.
Редактор: Цветина Петрова