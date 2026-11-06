Недоволство заради осеян с дупки път в русенското село Николово. Главната улица в населеното място се използва и като обходен маршрут към „Дунав мост” при Русе. Живеещите там разказват, че през последните дни са зачестили случаите на повредени автомобили - спукани гуми и изкривени джанти.

Николово е най-голямото село в община Русе, с население между 3000 и 5000 души. Голяма част от тях минават по пътя до областния град ежедневно, а настояването им е проблемът да получи трайно решение, преди да се стигне до по-сериозни инциденти. Хората се събраха пред кметството, за да настояват за спешен ремонт на главната улица, осеяна с дупки. Те предупреждават, че ако не бъдат предприети конкретни действия, ще пристъпят и към блокиране на пътя към завод „Дунарит“.

Проблемът се е изострил през последните дни след обилните валежи. Според местните жители дупките се пълнят с вода и стават трудно забележими за шофьорите, което създава сериозен риск от инциденти. По думите им само за два дни повече от 10 автомобила са понесли щети заради разбитата настилка.

„Има над 10 коли, които са с разбити джанти и спукани гуми само за последните два дни. Когато се повредят гумата и джантата, автомобилът също се амортизира. Това се случва и вечер, когато опасността от пътнотранспортни произшествия е още по-голяма“, разказва в "Здравей, България" Теодор, който е един от живущите в селото.

Хората твърдят, че пътят не е ремонтиран качествено от десетилетия. Недоволни са и от начина, по който се извършват частичните поправки. Според тях дупките се запълват с каменна смес, която не се уплътнява достатъчно и бързо отново се разрушава. „Цяло лято чакахме, но нито една дупка не беше ремонтирана по технология. Материалът не се трамбова, а се оставя автомобилите да го уплътнят. След това тежкотоварните камиони го изхвърлят и дупките отново се отварят“, коментира друг жител на селото.

Жителите разказват, че на моменти дори сами са запълвали дупките, за да направят пътя поне малко по-проходим. Допълнително натоварване създава и тежкотоварният трафик. Главната улица в Николово се използва като обходен маршрут към Дунав мост, особено при задръствания по булевард „България“ или проблеми с преминаването през граничния пункт.

„Когато има проблем на Дунав мост, пренасочват тежкотоварните камиони през селото. Понякога се движат един след друг в продължение на дни“, обясняват местните.

Хората са категорични, че състоянието на пътната инфраструктура създава опасност за всички участници в движението. Те посочват и липсата на пътна маркировка, която според тях се полага некачествено и се изтрива само след месец. „Три пъти годишно се полага маркировка, която изчезва още през първия месец. По целия път до Русе почти няма маркировка“, недоволстват хората.

Събирането пред кметството е предупредителна форма на протест. Жителите заявиха, че ако не получат решение на проблема, ще блокират пътя към завод „Дунарит“, за да привлекат вниманието на институциите.

От община Русе съобщават, че са запознати с проблема и предвиждат ремонт на пътя от Русе до Николово. Реализацията обаче се бави заради обжалвана обществена поръчка. Очаква се произнасяне на Комисията за защита на конкуренцията, след което ще може да се пристъпи към следващите действия. От общината уточняват още, че главната улица „Липник“ в Николово е част от основния път и предстои да бъде цялостно преасфалтирана след одобрението н аобществената поръчка за изграждането на пречиствателна станция и канализация.

Това обяснение обаче не успокоява местните жители, които се опасяват, че процедурите ще продължат да се бавят. „Отново някой ще спечели поръчката, отново някой ще я обжалва и след пет години може пак да останем без път, без канализация и без пречиствателна станция“, коментират те.

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