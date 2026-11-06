Мъж обра два търговски обекта в столичния квартал „Редута“ в рамките на минути. Охранителна камера е заснела как извършителят влиза в месарница, насочва се към касата и отмъква оборота само за 30 секунди.

Месарницата е била обрана на 31 октомври около 2:30 часа сутринта. По думите на собствениците няма никакви следи от взлом, а крадецът е бързал през цялото време. Допълват, че той успява да отвори вратата, да вземе парите от касата, да излезе и да заключи. Открадната сума е 1055 евро.

„Обирът е бил преднамерен и човекът е знаел много добре, защото много бързо се ориентира и в магазина, и в самото разположение на касата, къде точно са парите. Според мен е влизал или е бил клиент“, казват потърпевшите в ефира на „Здравей, България”.

Мъжът е бил с качулка и лецето му остава скрито. Кражба е имало и в съседното кафене. Според собствениците на обраната месарница извършителят е същият човек. „Не е доказано, но изглежда по абсолютно същия начин, в същия ден“, смятат те.

По думите им двата обира не стават по едно и също време. „Нас ни обират в 2:14 часа. Съседният обект - около 6:30 сутринта, което е още по-интересно, защото е в една и съща вечер“, добавят собствениците.

От СДВР съобщиха за NOVA, че вече работят по случая. Няма официална версия, че крадецът е един и същ, но разследват случая.

Репортер: Пламена Димитрова

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