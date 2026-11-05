Бус на привърженици на ЦСКА от фенклуба „Екзекуторс“ в Хасково е бил разбит в Атина преди днешния мач срещу „Панатинайкос“ от Лигата на конференциите. За инцидента съобщи пред БТА журналистът Тихомир Петков, който пътува с феновете.

Посегателството е извършено късно снощи в района на хотел „Crystal City“, където са настанени привържениците на българския отбор. По информация на кореспондента на БТА в Хасково Николай Грудев неизвестни лица са счупили страничното стъкло на буса и са откраднали документи и яке.

Полицията е уведомена и разследва случая.

Редактор: Георги Иванов