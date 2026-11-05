1516 евро е необходимият нетен месечен доход за издръжката на тричленно семейство в България. За един работещ човек, който живее сам, сумата е 842 евро. Това показват последните данни на КНСБ за издръжката на живота. Темата коментира Виолета Иванова, заместник-председател на Института за социални и синдикални изследвания и обучение.

Издръжката на живота продължава да нараства, макар през последното тримесечие темпът да се е забавил. Сред основните фактори са цените на енергийните източници и горивата.

„Основните фактори, които повлияха през този период, естествено са енергийните източници, както и горивата. Нарастването на цените на природния газ започна още през септември с близо 34% на годишна база. Сега, от 1 ноември, има ново увеличение, което спрямо януари е с 87%“, обясни Иванова.

От КНСБ предлагат механизмът за компенсации на бизнеса да бъде променен, така че помощта да се изплаща ежемесечно, а не след една година. Според синдиката компенсации трябва да се предвиждат при цени над 180 евро за мегаватчас.

През последните три месеца се наблюдава забавяне на поскъпването при хранителните стоки. Според Иванова това се дължи и на активността на регулаторните органи. „ Ако миналата година хранителните стоки бяха основният фактор за общото нарастване на цените, то сега има обратна тенденция. При хранителните стоки се наблюдава задържане на цените през последното тримесечие и основният фактор за това е активната дейност на регулаторните органи в посока ограничаване на необоснованото нарастване на цените. Това са дейности, по които регулаторните органи през последните месеци наистина проявиха активност“.

Сред причините са по-високите цени на електроенергията за домакинствата и парното от 1 юли, както и поскъпването на образователните услуги и учебните пособия. Иванова обърна внимание и на увеличението при лекарските услуги и лекарствата. Според нея са необходими по-активни действия от страна на регулаторните органи за контрол върху цените.

По думите ѝ поскъпването на електроенергията, природния газ и петрола увеличава производствените и транспортните разходи, които впоследствие се отразяват върху цените за крайните потребители.

„Предполагам, че факторите остават същите, предвид това, че нарастват производствените разходи. Повишаването на цените на електроенергията, природния газ и петрола през последните месеци води до нарастване на транспортните разходи, съответно и на самите производствени разходи в предприятията. Те намират отражение в крайните потребителски цени“, допълни тя.

Целия разговор гледайте във видеото.