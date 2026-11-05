Тийнейджър нападна 60-годишен учител пред училище в град Септември. Случаят е от ранния следобед на 4 ноември. До нападението се стигнало след забележка от страна на преподавателя. Той забелязал, че 16-годишният младеж се държи непристойно в училищния автобус и го помолил да слезе.

Младежът не учи в конкретното учебно заведение, но въпреки това се намирал в рейса. Вместо да изпълни указанията, той ударил учителя с глава в лицето. От силния удар преподавателят паднал на земята.

Случаят се разиграл пред очите на учители, ученици и случайни минувачи. По данни на полицията нападателят е от село Ковачево. Той учи в училище в Пазарджик. 16-годишният младеж е задържан за срок до 24 часа в Районното управление в Септември.

Редактор: Габриела Павлова