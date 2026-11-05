На 3 януари във Вашингтон започва нов политически етап. Демократите поемат контрола над двете камари на Конгреса и получават възможност да ограничат властта на президента Доналд Тръмп. Голямата им изборна победа обаче поставя и друг важен въпрос: дали американците подкрепят политиките на демократите, или просто наказаха републиканците?

„Говори се за „синя вълна“ или дори „синьо цунами“. Но тези избори са преди всичко оценка за президента и неговата партия. Резултатите се дължат повече на недоволството от републиканците, отколкото на подкрепата за демократите“, коментира професорът по политически науки в Американския университет Дейвид Баркър.

Сега Демократическата партия трябва да покаже как ще използва новата си власт. Лидерът на демократите в Камарата на представителите Хакийм Джефрис вече обяви законодателна програма за първите 100 дни, която започва от проблема, оказал се решаващ за вота – високите цени.

„Това са избори на промяната. И ние, демократите, разбираме, че трябва да постигнем сериозни промени. Нещата не работят. Нуждаем се от Конгрес, който поставя американците на първо място”, заяви Джефрис.

Демократите ще настояват за повече средства за здравеопазване и за ограничаване на митата. Тръмп обаче разполага с правото да блокира законите чрез президентско вето. Затова през 2027 г. основната битка ще бъде за бюджета и тавана на държавния дълг, като при липса на компромис част от федералните служби може да спрат работа.

Според проф. Баркър изборните резултати са израз на недоволство от управлението на Доналд Тръмп, но не гарантират бъдещ успех на демократите.

Тръмп многократно вземаше непопулярни решения. Тези резултати са реакция срещу политиката му и ясно отхвърляне на неговото управление. Но демократите не бива да приемат, че това им гарантира успех и през 2028 година. проф. Дейвид Баркър

Новото мнозинство вече ще има правото да разследва администрацията на Белия дом, да изисква документи и да вика на изслушване висши служители, а през контрола над Сената – и да блокира назначенията на министри, посланици и съдии. Отстраняването на държавния глава от длъжност обаче изисква недостижимо мнозинство от две трети в Сената, а самият Тръмп няма намерение да отстъпва от курса си.

„Американското общество е гневно. Демократите и републиканците не са съгласни по много въпроси, но недоволството е нещо, което ги обединява. И отляво, и отдясно хората смятат, че елитите контролират системата, че тя работи в полза на богатите, докато обикновените американци страдат, че има корупция и несправедливост, а богатите стават все по-богати. Не става дума за това, че избирателите изведнъж са заобичали демократите. Те категорично отхвърлят Републиканската партия на Тръмп”, допълни проф. Дейвид Баркър.

По информация на „Ройтерс” Белият дом от месеци подготвя решения, които да бъдат приложени чрез президентски укази, без да изискват одобрението на законодателите. Сред тях са въвеждане на допълнителни мита върху вноса на критични минерали и вятърни турбини, затягане на правилата за работните и студентските визи и преразпределение на вече гласувани федерални средства. Това предвещава тежки правни спорове в съдилищата относно законността на решенията на Тръмп.

В международен план вниманието остава насочено към войните и глобалната търговия. Демократите в Конгреса могат да настояват за увеличаване на военната помощ за Украйна и налагане на по-строги санкции срещу Русия, както и за засилен парламентарен контрол върху военните действия срещу Иран. Според дипломатически източници част от държавите в Персийския залив очакват Тръмп да потърси споразумение с Техеран. За Европа водещи теми остават американските мита и подкрепата за Киев, макар държавният глава да запазва широки конституционни правомощия във външната политика.

Резултатите от изборите предизвикаха силен отзвук и зад граница. „Много съм щастлива от това, което се случи с Тръмп. Дори празнувам. Тръмп винаги е оказвал влияние и тук, а успехите му сякаш даваха допълнителна подкрепа на десните сили в Европа”, сподели Диана Валиманя, консултант в селскостопанския сектор от Испания.

„За първи път, откакто живея в Европа, не изпитвам нужда да се извинявам, че съм американка. Наистина се чувствам различно”, каза от своя страна Кристъл Смит, американка, живееща в Португалия.

Вотът пренарежда и плановете за президентската кампания през 2028 година. Тъй като Тръмп няма право на трети мандат, републиканците ще трябва да изберат негов политически наследник, а демократите – да докажат, че победата им може да доведе до реални резултати за гражданите.

Следващите две години няма да бъдат просто сблъсък между президент и парламент, а тест дали двете сили във Вашингтон могат да постигнат компромис за цените, бюджета и сигурността, или страната се насочва към пълна институционална блокада.

Международен редактор Боряна Петрова

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