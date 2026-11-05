Изплащането на пенсиите за този месец чрез пощенските станции ще започне на 6 ноември и ще завърши на 20 ноември. То ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция.

Преводите на сумите за ноемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 6 ноември 2026 г.

През този месец отново ще се приложат влезлите в сила в края на юли тази година промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Според тях ако 7-о и/или 20-о число на даден месец се падат в неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях започва и завършва в предходния работен ден.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 16 ноември.

Информацията за всички видове плащания, извършвани от НОИ към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика „Календар на плащанията“.

Редактор: Дарина Методиева