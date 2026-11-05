Кремъл отрече Русия да стои зад кибератаките срещу хладилните системи на супермаркети в Европа, които доведоха до унищожаването на хранителни продукти за стотици милиони долари. Москва определи обвиненията като „абсурдни“.

През тази седмица супермаркети в най-малко девет европейски държави съобщиха за рязко повишаване на температурите в хладилните съоръжения, което принуди търговците да изхвърлят огромни количества хранителни продукти.

Европейският съюз предупреди, че става въпрос за умишлен опит за нарушаване на хранителните доставки на континента.

„Това са абсурдни твърдения и както винаги зад тях няма никакви аргументи или доказателства“, заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от руските държавни медии. „Тези неоснователни обвинения срещу нашата страна, които я замесват във всичко - за съжаление, това се превръща в устойчива тенденция в европейските държави. Искам още веднъж да подчертая, че това е напълно абсурдно обвинение“, добави той.

Проблеми с хладилните системи през тази седмица бяха регистрирани в супермаркети в Белгия, Естония, Финландия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия и Швеция. Франция беше засегната от мащабна атака през октомври.

По темата Хакери удариха и хладилните системи на търговски вериги в Германия

През последните месеци европейските държави предупреждават за засилена руска саботажна дейност на фона на продължаващата вече близо пет години война в Украйна.

Западните страни многократно са обвинявали Москва в извършването на кибератаки, чиято честота според тях се е увеличила след началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна през 2022 г.

Русия последователно отрича тези обвинения.

Редактор: Ивета Костадинова