Сметната палата ще използва изкуствен интелект при проверките на обществените поръчки. Новата система ще се прилага в одитите от Годишната одитна програма за 2027 г.

Проектът се нарича ОДИС. Той е съвместна инициатива на Сметната палата и Института за научни изследвания в областта на компютърните науки (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Първият модул е ОДИС ЗОП. Той е създаден за проверка на законосъобразността на обществените поръчки.

Днес председателят на Сметната палата Димитър Главчев и изпълнителният директор на INSAIT Борислав Петров подписаха споразумение за сътрудничество в областта на изкуствения интелект. Според Главчев новата система ще съкрати наполовина времето за проверка на една обществена поръчка. В момента това отнема между два дни и повече от седмица. Срокът зависи от обхвата и сложността на поръчката.

Използването на изкуствен интелект ще спести време за рутинни задачи. Така одиторите ще могат да се съсредоточат върху по-сложни случаи и да проверяват повече поръчки. Главчев подчерта, че изкуственият интелект ще подпомага работата на одиторите. Той ще предлага решения и ще автоматизира определени задачи. Анализите, изводите и заключенията обаче ще останат изцяло в ръцете на одиторите.

Снимка: Сметната палата

Изпълнителният директор на INSAIT Борислав Петров заяви, че целта е технологията да бъде полезна не само за Сметната палата, но и за други държавни институции. Споразумението предвижда разработване на нови AI решения за нуждите на одитната институция. То включва и консултации, създаване на експериментален софтуер и обучения за работа с новите системи.

Модулът ОДИС ЗОП вече е тестван успешно в реална среда. Очаква се да започне активното му използване през 2027 г. Системата е създадена като специализиран AI асистент за одитори. Тя използва българския модел BgGPT.

Асистентът автоматично извлича информация за обществените поръчки от системата за електронни обществени поръчки (ЦАИС ЕОП). Той обработва данни за процедурите, изискванията, договорите, участниците и останалата публична информация.

В системата са включени и всички нови промени в Закона за обществените поръчки и правилника към него. Изкуственият интелект обработва големи количества информация. Той предлага отговори на одитни въпроси, като посочва и аргументи към тях. Системата дава и препратки към източниците, за да може информацията да бъде проверена. Одиторът преглежда всички предоставени данни. При необходимост може да добавя и допълнителни документи. Той запазва пълен контрол върху процеса.

Системата може да открива евентуални несъответствия и отклонения от закона. Дали те представляват нарушения, се преценява единствено от одиторите. Предвидена е и защита на информацията. Одиторските документи, справки и заключения се съхраняват в изолирана среда без достъп до интернет.

ОДИС предлага и други полезни функции. Сред тях са търсене на конкретна информация, сравняване на различни версии на документи и преобразуване на сканирани документи в данни, които могат да бъдат обработвани и анализирани.

През последната година проектът се разви от пилотна разработка до система, която вече носи реална полза за институцията. Предстои обучение на всички одитори, които проверяват законосъобразността на обществените поръчки. То започва още следващата седмица.

В следващия етап проектът ще бъде разширен с нови функции. Те ще подпомагат обработката на големи количества данни и документи, финансовите одити, както и стратегическото и годишното планиране на Сметната палата.

Редактор: Габриела Павлова