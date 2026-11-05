Вероятно няма да има увеличение на възнагражденията в МВР през 2027 г. Не се планира и съкращаване на служители с полицейски функции. Това каза вътрешният министър Иван Демерджиев по време на изслушването му в Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред в четвъртък.

Вътрешният министър заяви, че не може да коментира бюджета, но се водят дебати. „За 2027 година се коментира да няма повишаване на заплатите. Основната причина за това е, че няма финанси”, посочи Демерджиев.

По думите му план-сметката няма да доведе до намаляване на служители с полицейски функции. „В последните години около 6000 полицаи са освободени - ние няма да правим това. Но ще съкратим някои дежурни части”, каза Демерджиев. Той посочи, че се изчистват структурите от хора с дублиращи се функции, които не са свързани с полицейската работа, но при тях има смесване между административна и полицейската дейност.