Бюджетната процедура за следващата година е в ход. Утре финансовият министър Гълъб Донев ще представи план-сметката за 2027. Ще присъства и премиерът Румен Радев, който ще представи визията и политиките на кабинета, а министрите ще обявят и акцентите в своя ресор. Темата днес предизвика остри спорове в парламента.

От „Прогресивна България” обвиниха бившите във властта за състоянието на хазната.

„Голяма част от инфлацията се дължи на влизането ни в еврозоната. На фона на хвалбите на някои бивши управляващи, че това довело до замогване на населението, в същото време спестяванията на всеки един от нас са били изяждани”, смята председателят на комисията по Бюджет и финанси в НС Константин Проданов.

По-голям дебат сред опозиционните партии обаче породиха не критиките, а мястото на представяне на план сметката, което са избрали управлящите – УНСС.

​„След УНСС, на Бузлуджа. И без това парламентът е абсолютно безсмислена организация в момента", категоричен беше лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

„Представят го в УНСС, защото се учат още”, каза Божидар Божанов от ДБ.

„Истинският проблем е, че населението ще обеднее и бизнесът ще страда”, категоричен е Николай Денков от „Продължаваме Промяната”.

„Трябва всичко първо да се коментира в парламента. Не сме президентска република или монархия”, посочи Цончо Ганев от „Възраждане”.

„Предпремиерата на държавния бюджет беше в Брюксел. Сега виждаме, че премиерата ще е в УНСС. Това е абсолютно неглижиране на институцията на Народното събрание”, Атидже Вели.

Скандалът около втория пенсионен стълб продължава

Скандалът около втория пенсионен стълб продължава. Днес председателят на бюджетната комисия Константин Проданов заяви, че няма планове за промяна на пенсионния модел. По думите му подобна идея не фигурира в бюджетния план, изпратен до Европейската комисия на 15 октомври, нито в официалната кореспонденция с Брюксел.

Припомняме, че в центъра на спора са парите за допълнителна пенсия. Те се натрупват в индивидуални партиди в частни пенсионни фондове. Скандалът избухна след твърдения на опозицията, че финансовото министерство е обсъждало с Европейската комисия възможността част от тези средства да бъдат пренасочени към държавното обществено осигуряване – НОИ.

В подкрепа на твърденията беше показан документ с дата 15 октомври, за който се твърди, че е част от комуникацията с Европейската комисия. Управляващите отричат да имат подобно намерение, а опозицията настоява за пълна прозрачност.

„Няма никакви намерения за промяна на пенсионния модел, засягане на втория пенсионен стълб или пренасочване на осигурителни вноски към първия”, категоричен е Константин Проданов.

На въпрос относно втория пенсионен стълб и дали от ГЕРБ имат информация за преговори на кабинета с Европейската комисия, Бойко Борисов заяви, че имат информация, но „те си лъжат за всичко“. „Просто те си лъжат, защото имат невероятен медиен комфорт“, смята Борисов.

Според председателя на парламентарната група на „Демократична България“ Надежда Йорданова подобна промяна трябва да бъде предмет на широк обществен дебат, а не да се предлага само две седмици преди приемането ѝ. „Питам управляващите къде е общественият дебат и съгласието, защото става дума за нашите пари“, заяви тя. По думите ѝ управляващите имат право да определят политиките, но са длъжни да го правят прозрачно, без да заблуждават обществото. Председателят на парламентарната група на „Демократична България“ съобщи, че формацията е изпратила официални въпроси до Европейската комисия, за да бъдат изяснени всички факти по случая.

„Демократична България“ очаква управляващите да дадат официални обяснения за комуникацията с Европейската комисия относно евентуални промени във втория пенсионен стълб. Формацията е изпратила въпроси както до ЕК, така и до Министерството на финансите". Това заяви по-късно депутатът Ивайло Мирчев в отговор на твърденията на Константин Проданов, направени в ефира на „Здравей, България".

„Даваме им още 24 часа да го кажат на българските граждани. Опитват да се измъкнат, в паника са и в Министерството на финансите прекрояват всичко. Имаме пълната комуникация на правителството с ЕК, скоро ще я получим и официално. Очакваме МФ също да я предостави “, заяви Мирчев.

Той коментира и предстоящото представяне на бюджета, като заяви, че формацията ще анализира подробно заложените в него мерки. „Очакваме утре бюджета на безпътицата, за да му направим аутопсия парче по парче“, каза депутатът. Той призова финансовия министър лично да даде обяснения.

„С брифинг чрез изявление на министър-председателя се отхвърли тази теза, така че не е релевантно да коментираме”, подчерта Цончо Ганев от „Възраждане”.

Критити към управляващите

Попитан как се справя властта с оглед на кризата с горивата, лидерът на ГЕРБ заяви: „Прекрасно се справя! Аз само искам българите да сверяват през една година колко е била нафтата при Борисов, колко е била при Радев, колко е бил газът при Борисов и при Радев, колко плащате за „Боташ“. При нас 80 млн. лева струваше един лот, сега струва 1 км от магистрала „Струма“, 40 млн. евро за километър – злато. Така че само сравнявайте. Иначе се справят прекрасно. Щастливи кошници, весели прасета – какво ли няма там, за всички е много хубаво – газ, ток, парно“.

По думите му София няма кмет. „Четвърта година се оправдава с ГЕРБ. Само оправдания. Царете на оправданията“, каза още Борисов.

Относно кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента и евентуална подкрепа от страна на ГЕРБ, Борисов заяви, че в момента ще оставят "пазарлъка" между „Възраждане“, „Прогресивна България“, ПП и ДБ да завърши и тогава ще коментира.

Във връзка със закриването на Комисията по досиетата, той подчерта, че тя вече няма функции, тъй като "всички агенти и бивши ченгета са в момента депутати и министри". „Така че защо да съществува тази комисия? То е смешна работа“, добави Борисов.

На въпроса как оценява политическата обстановка в САЩ след междинните избори и победата на демократите, той отговори така: „Хората ги е страх от война и жертви. В момента навсякъде цените ги притискат, а когато парите отиват за военни цели, хората протестират“.